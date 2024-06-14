Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні
13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу
фото ілюстративне

Правоохоронці розслідують обставини та мотиви злочину

Поранена 19-річна дівчина, яку у Вінниці підстрелив чоловік під час сімейної сварки напередодні, померла у лікарні сьогодні вранці. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на дані поліції. 

Як повідомила речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, 19-річна дівчина померла у лікарні сьогодні вранці.

Як повідомлялося,  13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу. Зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Він пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. Правоохоронці розслідують обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, в Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити. У поліції повідомили, що пізно ввечері в спальному районі двоє підлітків поспішали додому до комендантської години. Їх гукнули молодики, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика – попросили закурити. Коли підлітки відмовили, двоє незадоволених молодих людей з компанії розпочали перепалку та штовханину.

Теги: Вінниця вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США переконані, що Ленг здійснив подвійне вбивство у Флориді
Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії
4 червня, 08:46
Сплутавши іншого мисливця з диким кабаном, обвинувачений вистрелив у нього з рушниці
Убив свого друга під час полювання: на Прикарпатті мисливець уник покарання
6 червня, 08:46
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток
Словацький міністр назвав ймовірні мотиви замаху на Фіцо
16 травня, 17:27
Законодавці виписали норму закону таким чином, що звільнені засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах
Мін'юст назвав число засуджених за вбивство, які отримають право вийти достроково
17 травня, 11:28
Президент підписав законопроєкт про добровільну мобілізацію засуджених до лав ЗСУ
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених
17 травня, 16:22
Ганна розповідає, що її брат та нападник були знайомі
Убивство українських військових у Німеччині: сестра загиблого розповіла подробиці трагедії
19 травня, 19:17
Фіцо і досі знаходиться у лікарні після замаху на його життя
Словаччина може визнати терактом замах на Роберта Фіцо
23 травня, 12:39
Росіяни вдалили двома КАБами по по «Епіцентру» у Харкові 25 травня
Умєров: росіяни скинули на Україну майже 10 тис. КАБів від початку року
26 травня, 18:19
Очільник Архіву вважає, що Медведчук навіть не пробував боротися за свого підзахисного Василя Стуса
Медведчук і КДБ. Архів СБУ описав суть документів, які збереглися
11 червня, 07:45

Новини

Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні
Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні
У Вінниці чоловік убив дружину, тяжко поранив її подругу і вчинив самогубство
У Вінниці чоловік убив дружину, тяжко поранив її подругу і вчинив самогубство
На Вінниччині чоловік отримав 479 тис. штрафу за незаконний вилов риби
На Вінниччині чоловік отримав 479 тис. штрафу за незаконний вилов риби
Пограбування могили оборонця «Азовсталі»: матір воїна заявила, що цінну річ повернули
Пограбування могили оборонця «Азовсталі»: матір воїна заявила, що цінну річ повернули
Поверталися з екскурсії: на Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми
Поверталися з екскурсії: на Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
38K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
9912
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
9314
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
5708
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
4863
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua