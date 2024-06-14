Стрілянина у Вінниці: поранена померла у лікарні

13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу

Правоохоронці розслідують обставини та мотиви злочину

Поранена 19-річна дівчина, яку у Вінниці підстрелив чоловік під час сімейної сварки напередодні, померла у лікарні сьогодні вранці. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на дані поліції.

Як повідомила речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, 19-річна дівчина померла у лікарні сьогодні вранці.

Як повідомлялося, 13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу. Зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Він пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. Правоохоронці розслідують обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, в Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити. У поліції повідомили, що пізно ввечері в спальному районі двоє підлітків поспішали додому до комендантської години. Їх гукнули молодики, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика – попросили закурити. Коли підлітки відмовили, двоє незадоволених молодих людей з компанії розпочали перепалку та штовханину.