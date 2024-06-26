Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві

Організація привернула широку увагу після витоку інформації про війни в Іраку та Афганістані

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у середу визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про шпигунство у федеральному суді США на Північних Маріанських островах. Таким чином він підбив певні підсумки багаторічної юридичної саги, яка охопила п'ять країн. Деталі справи наводить американська газета The Washington Post.

Після відбуття п’яти років у британській в’язниці Ассанж має змогу тепер повернутися до рідної Австралії, оскільки він уклав угоду про визнання злочину, пов’язаного з порушенням Закону про шпигунство. Нагадаємо, причиною його переслідування стала публікація секретних документів США більше ніж десять років тому.

Відповідаючи на запитання судді в переповненій залі суду, Ассанж назвав себе «консультантом, журналістом, комп’ютерною програмою, редактором» і продюсером документальних фільмів. Потім він почав визнавати себе винним, його обличчя було беземоційним, а руки він тримав у закритому схрещеному положенні.

Закон про шпигунство vs Перша поправка до Конституції США

Ассанж сказав у суді, що вважає, що як журналіста його робота повинна бути захищена Першою поправкою до Конституції США. Він додав, що вважає Першу поправку та Закон про шпигунство суперечливими, що спричинило додаткові питання судді та пояснення адвоката Ассанжа, що його клієнт визнає себе винним.

Нагадаємо, окрім іншого, перша поправка гарантує, що Конгрес США не буде видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова і свободу преси.

Історія WikiLeaks

Ассанж заснував WikiLeaks у 2006 році, але лише у 2010 році організація привернула широку увагу публіки з усього світу, і Ассанж став всесвітньо відомим після витоку інформації про війни в Іраку та Афганістані. Один витік того часу, який WikiLeaks назвав «Супутне вбивство», показав інцидент 2007 року, під час якого десяток людей, у тому числі двоє співробітників інформаційного агентства Reuters, були смертельно застрелені з гвинтокрила армії США.

Нагадаємо, нещодавно британський суд у дозволив екстрадувати Ассанжа до США.