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Убив свого друга під час полювання: на Прикарпатті мисливець уник покарання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Убив свого друга під час полювання: на Прикарпатті мисливець уник покарання
Сплутавши іншого мисливця з диким кабаном, обвинувачений вистрелив у нього з рушниці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обвинувачений разом з чотирма мисливцями прийшов на мисливське угіддя полювати на кабана

Снятинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним у вбивстві через необережність мисливця Івана Глібчука, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на дані судового реєстру.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений разом з чотирма мисливцями 9 січня, приблизно о 13:00, прийшов на мисливське угіддя полювати на кабана. Кожен з чоловіків мав рушницю і на відстані один від одного обстежував територію. Приблизно о 14:30 Іван Глібчук почув звук у кущах, подумавши, що це дикий кабан, чоловік вистрелив з рушниці. Після цього поранений мисливець почав кричати. Обвинувачений підбіг до чоловіка, намагався зупинити кровотечу та викликав швидку. Куля пройшла крізь плече, грудну клітку та живіт й від отриманих поранень мисливець помер до приїзду медиків.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Представниця загиблого мисливця у суді зазначила, що не має до чоловіка моральних чи матеріальних претензій та просила суворо не карати його.

Суддя визнав мисливця винним у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити 34 тис. грн за судові експертизи.

Нагадаємо, у Львові Личаківський районний суд засудив старшого солдата за випадкове вбивство полковника. Трагічний інцидент стався у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові. Військовослужбовці готувалися до навчальних стрільб і перевіряли зброю.

Як повідомлялося, у місті Синельникове, що на Дніпропетровщині, чоловік із ножем напав на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який роздавав повістки. 

До слова, в Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити.

Теги: суд Івано-Франківщина полювaння вбивство

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