Україна повернула з полону заступника голови Меджлісу: перші кадри

Наріман Джелял запевнив, що готовий особисто долучитися до звільнення українців, які лишаються в полонів

До України з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Відео його першої промови після прибуття до Києва оприлюднив голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

«Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на Батьківщину. У кожного з нас своя історія, як ми опинилися і пройшли свій важкий шлях додому. Дуже радий бачити тих, хто зі мною поряд зараз, у цих чудових жовто-блакитних кольорах. Ми з хлопцями в тюрмі завжди любили бачити на телебаченні сполучення цих кольорів, завжди згадували нашу батьківщину і сприймали це як знак, що Україна нас не полишає. Сьогоднішня подія доводить, що дуже багато людей долучилися до того, аби ми опинилися вдома. Звичайно, вдячний Богові, що він зміг це зробити, допоміг людям повернути своїх людей до батьківщини», – сказав Джелял.

Він також нагадав, що в полоні залишається «ще дуже багато чудових, патріотичних хлопців і дівчат, які чекають». Заступник голови Меджлісу запевнив, що готовий особисто долучитися до їх звільнення.

«Довгоочікувана зустріч! Україна повернула заступника голови Меджлісу. Наріман Джелял у Києві! Зустріли лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, Муфтій Криму Айдер Рустемов, Голова Фонду національного добробуту Криму Ленур Мамбет. Поки коротке, але таке тепле спілкування», – написала у Facebook журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен. Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.