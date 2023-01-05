Керівник Києво-Печерського заповідника розповів про аудит у Лаврі

Комісія має завершити роботу до 5 січня і перевірити наявність цінностей

З 1 січня Успенський собор і Трапезний храм на території Верхньої лаври перейшли під контроль заповідника Києво-Печерська лавра, який підпорядковується Міністерству культури. Наразі на території двох храмів Верхньої лаври триває перевірка і вони закритті для відвідувачів. Про особливості аудиту в інтерв’ю «Главкому» розповів в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Заповідник був зачинений до ранку 2 січня 2023 року. Тобто, не було доступу на територію Верхньої лаври. Крім того, я надіслав лист до намісника Києво-Печерського монастиря, митрополита Павла і попросив надати перелік представників монастиря, які будуть брати участь у роботі спільної комісії, яка займатиметься передачею державі об’єктів, що були у користуванні монастиря. З 2 січня ця комісія почала роботу. Має її завершити 5 січня, хоча є певні складнощі. (Раніше в інтерв’ю Рудник казав, що комісія працюватиме щонайменше два тижні, – «Главком»). Комісія перевіряє і стан об’єктів, і наявність матеріальних та культурних цінностей», – зазначив Рудик.

Також виконувач обов’язків генерального директора заповідника уточнив, що до комісії увійшли представники фондового відділу, наукового відділу мистецької спадщини та історії Києво-Печерської лаври. «Крім того – інженери, юристи і бухгалтерська служба. Можна сказати, що вона проводитиме аудит. Зараз я забігаю трошки наперед, адже у нас вже 2,5 місяці працювала державна аудиторська комісія, яка з 4 жовтня усе в нас перевіряла: дотримання орендних договорів, реставраційні роботи, користування об’єктами, бухгалтерський аудит. Тобто усю діяльність заповідника з 2018 по 2022 включно», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялсоя, Православна Церква Московського патріархату в Україні оскаржуватиме у суді непродовження договору оренди для храмів Верхньої лаври.

Нагадаємо, оренда Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі Московським патріархатом закінчилася 31 грудня. Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.