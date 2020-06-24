У Львові людей пускатимуть до приміщень ресторанів та спортзалів



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Такі послаблення карантину є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу, - Садовий

У приміщеннях закладів харчування, а також у спортзалах і фітнес-центрах може бути одночасно до 10 людей

У Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Так, у приміщеннях закладів харчування, а також у спортзалах і фітнес-центрах може бути одночасно до 10 людей.

Крім того, власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

«Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу», — зазначив Садовий.

У Львівській області за минулу добу коронавірус виявили у 203 людей, із них 62 людини — з міста Львів.

Загалом на Львівщині вже декілька днів поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. Стрімке зростання нових випадків COVID-19 на Львівщині пов’язане з усуненням черги протестованих, які очікували результатів, каже головний санітарний лікар.

Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

Коронавірус в Україні

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Померли 1051

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До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.