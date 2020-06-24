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    Суспільство

    У Львові людей пускатимуть до приміщень ресторанів та спортзалів

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    Такі послаблення карантину є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу, - Садовий - У Львові людей пускатимуть до приміщень ресторанів та спортзалів
    Такі послаблення карантину є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу, - Садовий

    У приміщеннях закладів харчування, а також у спортзалах і фітнес-центрах може бути одночасно до 10 людей

    У Львові з обмеженнями дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях закладів харчування та відновити роботу спортзалів і фітнес-центрів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

    Так, у приміщеннях закладів харчування, а також у спортзалах і фітнес-центрах може бути одночасно до 10 людей.

    Крім того, власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

    «Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу», — зазначив Садовий.

    У Львівській області за минулу добу коронавірус виявили у 203 людей, із них 62 людини — з міста Львів.

    Загалом на Львівщині вже декілька днів поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. Стрімке зростання нових випадків COVID-19 на Львівщині пов’язане з усуненням черги протестованих, які очікували результатів, каже головний санітарний лікар.

    Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

    Андрій Садовий Львів лікар ресторан хвороби харчування коронавірус
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