«Укрзалізниця» відновлює рух електричок на Львівщині



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Курсування приміських поїздів ропочнеться 25 червня

Від 25 червня «Укрзалізниця» відновлює рух приміських поїздів у Львівській області. Так, курсувати почнуть 12 електричок, згодом буде додано ще вісім приміських поїздів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця» від 25 червня відновлює курсування 12 приміських поїздів по регіональній філії «Львівська залізниця». Також 26 червня буде додано ще 8 приміських поїздів», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли на основі рекомендації регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. У разі сприятливої ситуації, призначення нових приміських поїздів буде продовжуватися.

З розкладом додаткових електропоїздів можна буде ознайомитись на сайті регіональної філії «Львівська залізниця».

Нагадаємо, від 26 червня розпочнуть курсувати пасажирські поїзди. Також відновлять поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків Covid-19.

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Як вже відомо, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.