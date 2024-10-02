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У Львові помер викладач «Львівської політехніки», поранений внаслідок атаки Росії 4 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Львові помер викладач «Львівської політехніки», поранений внаслідок атаки Росії 4 вересня
Богдан Кріль 29 днів перебував у критичному стані в реанімації
фото: Андрій Садовий

Викладач «Львівської політехніки» Богдан Кріль помер у лікарні від поранень, які він отримав під час російського ракетного удару по місту на початку вересня

У лікарні Львова помер викладач Національного університету «Львівська політехніка» Богдан Кріль, який 4 вересня під час російського ракетного удару по місту отримав важкі поранення. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він зазначив, що Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня. Чоловік отримав важкі поранення під час атаки.

«29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося», – повідомив Андрій Садовий.

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування повідомили, що 1 жовтня на 70-му році життя після важкого поранення відійшов у вічність доцент кафедри Богдан Кріль.

Похорон вченого відбудеться 3 жовтня.  

Нагадаємо, на світанку 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Після завершення рятувальних робіт повідомлялося про сімох загиблих, серед яких були й діти, та 64 постраждалих, а також 12 врятованих людей. 

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок. 

Теги: Андрій Садовий чоловік поранення Львів обстріл

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