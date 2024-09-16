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Хусити вперше досягли ракетою центральну частину Ізраїлю: реакція Нетаньяху

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хусити вперше досягли ракетою центральну частину Ізраїлю: реакція Нетаньяху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що хусити заплатять за це «високу ціну»
фото з відкритих джерел

Ізраїльський військовий чиновник сказав, що ракета була вражена перехоплювачем, але не була повністю знищена

Випущена хуситами, які контролюють північний Ємен, ракета вперше досягла центральної частини Ізраїлю, де була збита силами протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters.

Представник єменського угруповання сказав, що удару було завдано новою гіперзвуковою балістичною ракетою, яка подолала 2040 км всього за 11,5 хвилин.

Ізраїльський військовий чиновник сказав, що ракета була вражена перехоплювачем і розкололася в повітрі, але не була повністю знищена.

Сирени повітряної тривоги пролунали в Тель-Авіві та по всьому центральному Ізраїлю за кілька хвилин до удару. Уламки ракети впали на поля та біля залізничної станції. Безпосередніх втрат немає, але дев'ятеро людей отримали легкі поранення, шукаючи укриття.

На щотижневому засіданні кабінету міністрів Нетаньяху сказав, що хусити мають знати, що Ізраїль стягуватиме «високу ціну» за напади.

Нагадаємо, єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі. Про це пише HuffPost. Як заявив лідер хуситів Абдель Малек аль-Хусі,  судно було захоплене через те, що «порушило заборону» терористів на постачання до Ізраїлю.

Хусити регулярно нападають біля берегів Ємену на судна, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем. При цьому вони заявляють, що діють на знак солідарності із палестинцями у секторі Газа.

До слова, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників. Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.

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Теги: міністр Ізраїль чиновник укриття ракета поранення уламки ракет

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