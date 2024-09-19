Масові вибухи пейджерів і техніки у Лівані: Нетаньягу пояснив, що це означає

Біньямін Нетаньягу вперше прокоментував останні події у Лівані

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало першу заяву прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу після вибухів засобів зв'язку в Лівані.

«Я вже казав: ми повернемо мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх безпечних будинків. Саме це ми зробимо», – заявив він.

У вівторок у різних районах Лівану здетонували пейджери. Поранення отримали близько 2,8 тис. людей, 12 загинули. За даними ЗМІ, ці пристрої використовує «Хезболла» як закриту систему зв'язку, найменш схильну до злому і прослуховування. Рух і влада Лівану поклали на Ізраїль відповідальність за те, що сталося. «Хезболла» також пообіцяла Тель-Авіву жорстку відповідь.

Нагадаємо, ще три людини загинули і десятки отримали поранення після того, як здетонували ручні радіостанції, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням «Хезболла». Це сталося наступного дня після того, як вибухнули тисячі пейджерів, які використовувало угруповання.

Як стверджує агентство Reuters, ізраїльська розвідка «Моссад» заклала вибухівку п'ять тисяч пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським рухом. Портал Axios уточнив із посиланням на джерела, що операцію схвалили на зустрічах прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з членами його кабінету та керівниками служб безпеки. Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це писала Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни.





