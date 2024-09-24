Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня

Внаслідок удару росіян по Харкову відомо про трьох загиблих та 34 поранених

Масований обстріл Харкова, розвідка звільнили Вовчанський агрегатний завод, Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу. «Главком» склав добірку новин 24 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Масований обстріл Харкова

Російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова троє людей загинули та ще 34 – поранено.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.

Також російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові.

ЄС змінює правила перетину кордону

З 10 листопада 2024 року на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System). Процедура в’їзду до країн блоку зміниться, зокрема, і для українців. Про це повідомив Кабінет міністрів.

Нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Мета нововведення – спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. Також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки. Таким чином, штампи у паспорті вже не будуть потрібні.

Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод

Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Командир спецпідрозділу розвідки Тимур доповів начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор».

Розвідка додала, що територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки 30 будівель об'єкта.

Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Швейцарський уряд визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Так, Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду

Перед судом постануть eкскерівники СБУ та високопосадовці ФСБ у справі Майдану

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівника СБУ, його першого заступника та начальника Департаменту захисту національної державності, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ за скоєння злочинів під час Революції Гідності. Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ і ще п’ятеро генералів, які займали керівні посади в російських спецслужбах.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення колишніх керівників СБУ та ФСБ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Їх розмістили в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру. Вони створили ютуб-канал, через який поширили в інтернеті й медіа понад 250 відеозаписів з метою дискредитації суспільно-політичних подій в Україні та приниження українців як нації загалом.