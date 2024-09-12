На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)

Знаменський храм був побудований у 1912 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Російські війська цілили по Нікопольщині важкою артилерією і дронами-камікадзе

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу було зруйновано храм Московської церкви в Україні. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Росіяни обстріляли храм близько 10 ранку під час літургії. «Снаряд влучив у дах храму, внаслідок чого розпочалася пожежа. Попри старання рятувальників-вогнеборців, що прибули на місце горіння, були вщент зруйновані церковна покрівля, купольна частина і знищене внутрішнє оздоблення храму», – йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли храм близько 10 ранку під час літургії фото: Telegram/Сергій Лисак

Снаряд влучив у дах храму, внаслідок чого розпочалася пожежа фото: Telegram/Сергій Лисак

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що по Нікопольщині російські війська цілили важкою артилерією і дронами-камікадзе.

«У першій половині дня у райцентрі понівечили два автомобілі – пожежний і комунальний. Артснаряди скерували і по церкві. Вона зайнялася. Вогонь надзвичайники приборкали, але руйнування чималі. Бо знищені покрівля й перекриття будівлі. Пошкодження є і всередині. Ближче до вечора армія країни-агресорки знову поновила атаки по Нікополю. Їхні наслідки, як і ударів по Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах, з’ясовують фахівці», – написав він.

Внаслідок удару знищене внутрішнє оздоблення храму фото: uoc-news.church/Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Унаслідок російського обстрілу було зруйновано храм Московської церкви в Україні фото: uoc-news.church/Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Нагадаємо, з 2018 року з Московської церкви до Православної церкви України перейшли 1 502 релігійні громади.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.