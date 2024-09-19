Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО

Уночі Повітряні сили ЗСУ оголошували про запуск ворожих дронів по українських областях

На місці збиття російської цілі працюють екстрені служби

У ніч на 19 вересня ворог атакував Рівненщину. Наші захисники збили повітряну ціль. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Ще одна тривожна ніч на Рівненщині. Наші Сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу», – зазначив глава регіону.

За його словами, люди внаслідок атаки не постраждали. На місці збиття ворожої цілі працюють відповідні служби.

Зазначимо, що вночі Повітряні сили ЗСУ оголошували про запуск ворожих дронів по українських областях.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення.

Крім того, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста.Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність. За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також у ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. Системи ППО працювала двічі.