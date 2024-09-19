Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
Уночі Повітряні сили ЗСУ оголошували про запуск ворожих дронів по українських областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці збиття російської цілі працюють екстрені служби

У ніч на 19 вересня ворог атакував Рівненщину. Наші захисники збили повітряну ціль. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Ще одна тривожна ніч на Рівненщині. Наші Сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу», – зазначив глава регіону.

За його словами, люди внаслідок атаки не постраждали. На місці збиття ворожої цілі працюють відповідні служби.

Зазначимо, що вночі Повітряні сили ЗСУ оголошували про запуск ворожих дронів по українських областях.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по території Запорізького району загинула одна жінка, ще двоє осіб отримали поранення. 

Крім того, близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста.Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність. За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також у ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. Системи ППО працювала двічі.

Читайте також:

Теги: обстріл війна Рівненщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина на роздоріжжі між старими та новими політичними силами
Як результати виборів у Німеччині впливають на Україну
2 вересня, 20:22
Росія перед 24 серпня може влаштувати масову атаку на Україну
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
22 серпня, 10:12
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України Зеленський звернувся до українців
Зеленський: Вдячність кожному воїну та всім полеглим героям, які повертаються додому на щиті
29 серпня, 21:08
За словами Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 20 населених пунктів Херсонщини
Обстріл Херсонщини: за добу росіяни поранили 11 цивільних
9 вересня, 08:47
Саперів вчать, як працювати за поганої погоди чи раптового обстрілу, скільки та в який бік зробити кроків, аби не зійти з маршруту і повернутися правильною дорогою назад
Герой України пояснив, як стати сапером найвищого класу
10 вересня, 10:22
Наразі проводяться спеціальні навчання для служб управління персоналом
Держоргани залучатимуть психологів для співробітників-ветеранів
15 вересня, 07:00
Літак «Байкал» має замінити Ан-2
Росія планує запустити виробництво літака «Байкал»: що з ним не так
15 вересня, 11:17
Рубен Брекельманс вважає, що країни Заходу мають зробити більше, але водночас не можна сильно завищувати свої очікування
Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році
17 вересня, 05:33
Військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
Сьогодні, 08:06

Події в Україні

Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
Втрати ворога станом на 19 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
Уночі окупанти атакували Рівненщину: як відпрацювала ППО
Обстріл Харкова та Запорізького району: головне за ніч
Обстріл Харкова та Запорізького району: головне за ніч
Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли Запорізький район: є загиблі та поранені
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
55K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
25K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
11K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Новини

Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua