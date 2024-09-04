Ракетний удар РФ по Львову та відставки міністрів. Головне за 4 вересня

О 12:20 було завершення пошуково-рятувальних операцій у Львові. Семеро людей загинули, і серед них, за уточненими даними, одна дитина

Росія нанесла ракетний удар по історичній частині міста Львова. Рада відправила у відставку чотирьох міністрів. Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду. Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. «Главком» зібрав головні новини 3 вересня, аби ви були в курсі подій.

Ракетний удар по Львову: що відомо на вечір 4 вересня

У Львові 4 вересня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. У результаті російського ракетного удару є загиблі та поранені. Очільник міста Андрій Садовий повідомив, що є семеро загиблих, троє з яких діти. Також Садовий повідомив, що уражені 50 будинків. Більшість – у центрі міста. З шести будинків людей будуть відселяти.

Унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Також стало відомо, що російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару у Львові загинула одна дитина - семирічна дівчинка. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий. За словами Хорунжого, пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено, і за уточненими даними загинула одна дитина, а не троє, як вважалося раніше.

«О 12:20 у нас було завершення пошуково-рятувальних операцій. 150 рятувальників і 38 одиниць рятувальної техніки працювали одночасно на декількох локаціях. Були правильно обрано вирішальні напрямки для гасіння пожеж, які були оперативно локалізовано та ліквідовано. Було врятовано 12 людей. На жаль, семеро людей загинули, і серед них, за уточненими даними, одна дитина - це дівчинка Емілія, семи років. Іншим двом уже виповнилося 18 років», – зазначив Хорунжий.

Міноборони країни-агресорки прокоментувало сьогоднішні російські удари по Полтаві та Львову. За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства, де виготовляли та ремонтували комплектуючі авіаційного та ракетного озброєння.

Рада відправила у відставку чотирьох міністрів

Сьогодні, 4 вересня, депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Рішення підтримали 249 народні обранці. Варто зауважити, що коли Малюска виходив на трибуну Ради, його зустрічали потужними оплесками.

Також Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він очолював посаду з 2022 року. Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів.

На сьогоднішньому засіданні ВР депутати також підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів.

На засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Звільнення Камишіна підтримали 243 народних депутати.

Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це президент повідомив 4 серпня у своєму вечірньому зверненні.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються», — заявив Володимир Зеленський.

Він подякував за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. А також відмітив, що станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО Iris-T

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським фото: Офіс президента України

У середу, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначається, цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Також Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.