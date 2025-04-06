З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару (оновлено)
Станом на 06:40 по всій території України оголошено повітряну загрозу через ракетну атаку
О п'ятій ранку 6 квітня російська армія запустила ракети по Україні. Одразу після оголошення тривоги в Києві, пролунали потужні вибухи. Столична влада повідомила про наслідки ракетного обстрілу, передає «Главком».
Величезна вирва утворилась на місці влучання у Києві.
Стало відомо, що через російську атаку виникли пожежі, а також є постраждалі. Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.
У Дарницькому районі станом на 06:40 відомо про трьох постраждалих. Також пошкоджені вісім автівок. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
Столичні пабліки публікують кадри перших наслідків у Києві, на кадрах видно страшну пожежу. Повідомляється, що російський удар зруйнував магазин.
Оновлено 07:08
В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі. Рятувальники працюють на місці.
Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.
Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.
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