З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару (оновлено)

Станом на 06:40 по всій території України оголошено повітряну загрозу через ракетну атаку

О п'ятій ранку 6 квітня російська армія запустила ракети по Україні. Одразу після оголошення тривоги в Києві, пролунали потужні вибухи. Столична влада повідомила про наслідки ракетного обстрілу, передає «Главком».

Величезна вирва утворилась на місці влучання у Києві.

Стало відомо, що через російську атаку виникли пожежі, а також є постраждалі. Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі станом на 06:40 відомо про трьох постраждалих. Також пошкоджені вісім автівок. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Столичні пабліки публікують кадри перших наслідків у Києві, на кадрах видно страшну пожежу. Повідомляється, що російський удар зруйнував магазин.

Оновлено 07:08

В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі. Рятувальники працюють на місці.

Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.

Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.