Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України

Раніше повідомлялося, що унаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз»

Внаслідок масованого комбінованого удару Росії по Україні в ніч на 7 березня були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».