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Київ вночі атакували 11 ворожих дронів: як відпрацювала ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ вночі атакували 11 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
У повітряному просторі столиці та навколо Києва було зафіксовано 11 ворожих дронів
фото з відкритих джерел

За даними КМВА, постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва немає

У ніч на 04 квітня повітряна тривога в Києві оголошувалася тричі, загальна тривалість – 2 години і 13 хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

Повідомляється, що у повітряному просторі столиці та навколо Києва було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. п'ять з них знищили засоби ППО.

За даними КМВА, постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва немає.

«Водночас через ворожу атаку сталися займання в Броварському районі Київської області. Постраждали транспортні засоби, будівля автосалону. Двоє людей травмовано», – додали у КМВА.

У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що небезпека від російських атак залишається значною, а методи країни-терориста – не змінюються і закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронів в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

Теги: тривога Київ війна дрон

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