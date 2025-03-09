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Українці зібрали понад 10 млн грн на дрони під час стрім-схуднення блогера Лебіги

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українці зібрали понад 10 млн грн на дрони під час стрім-схуднення блогера Лебіги
Стрім завершився, блогер схуднув на 7,2 кг
фото: instagram.com/misha_lebiga

Спершу була ціль – 5 млн грн

3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Тоді блогер оголосив, що стрім триватиме поки він не схудне на 7 кілограмів.

Лебіга запустив цей стрім, щоб зібрати кошти на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. Про це повідомляє «Главком».

Вже сьогодні 9 березня під час онлайн-трансляції схуднення Лебіги вдалось зібрати більше 10 млн грн. Спершу була ціль – 5 млн грн. А за п'ять днів 19 годин він схуднув на 7,2 кілограми.

У ніч на 6 березня ціль в 5 млн гривень було досягнуто. Українцям вдалось тоді зібрати навіть більше зазначеної суми. Як відомо, кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для воїнів ЗСУ.

Блогер схуднув на 7,2 кг
Блогер схуднув на 7,2 кг
фото: instagram.com/misha_lebiga

До слова, за перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ. На згадку про це Лебіга зробив татуювання у вигляді банки, а всередині банки – дрон.

Блогер на набив тату на згадку
Блогер на набив тату на згадку
фото: instagram.com/misha_lebiga

Стрімер Лебіга подякував усім за підтримку. «А основне і саме велике дякую всім хто дивився і донатив», – написав блогер.

Лебіга подякував усім за донати
Лебіга подякував усім за донати
фото: instagram.com/misha_lebiga

Нагадаємо, блогер встановив камери у спальні, ванній кімнаті, спортивному залі та кухні. Глядачі можуть цілодобово спостерігати за діями Лебіги та його гостей. Схуднення блогера стартувало з ваги 112,5 кг.

У перший день стріму Лебіга проводив тренування з боксу, під час яких звернувся до Олександра Усика. Блогер запропонував боксеру провести спаринг, а переможець має отримати «бутерброд з двома шматочками ковбаси».

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Теги: військові блогер схуднення військова допомога дрон

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