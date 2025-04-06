Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС

Росія вдарила балістикою по Києву

Сьогодні вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дарницькому районі за однією з адрес пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

В Оболонському районі пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. Ще за однією з адрес сталось часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.

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У Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані.

До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.

Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.