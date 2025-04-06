Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки у Києві
фото: ДСНС

Росія вдарила балістикою по Києву

Сьогодні вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Дарницькому районі за однією з адрес пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

В Оболонському районі пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. Ще за однією з адрес сталось часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.

8 фото
На весь екран

У Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані.

До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.

Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.

Читайте також:

Теги: пожежа росія рятувальники ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У країні-агресорі Вендел грає з 2020 року
«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал
8 березня, 17:27
Під час багатогодинних зіткнень кількість загиблих з обох боків досягла 48 людей, серед них – четверо цивільних
У Сирії прихильники Асада здійснили напади в кількох районах: є десятки загиблих
7 березня, 08:31
Наслідки російської атаки на Добропілля
Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW
8 березня, 12:36
11 березня, українська та американська делегації зустрілися у Саудівській Аравії
США відновлюють військову допомогу Україні
11 березня, 20:13
Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
15 березня, 13:58
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
18 березня, 10:52
Литовська розвідка вважає, що поки Росія не готова атакувати весь Альянс, але може «перевірити НАТО»
Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО
28 березня, 16:12
У минулому році Валієву було дискваліфіковано за вживання допінгу
Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей
27 березня, 10:13
Кирило Дмитрієв розповів про співпрацю РФ зі США
Росія та США обговорюють проєкти у сфері видобутку рідкісноземельних металів
31 березня, 07:29

Новини

Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару (оновлено)
З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару (оновлено)
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі (оновлено)
У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі (оновлено)
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
39K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
33K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
21K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
11K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua