Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
Росія вдарила балістикою по Києву
Сьогодні вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Дарницькому районі за однією з адрес пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.
В Оболонському районі пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. Ще за однією з адрес сталось часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.
У Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.
Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані.
До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.
Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.
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