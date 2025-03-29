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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Перемир’я під обстрілами. Що стоїть за новою тактикою Росії

glavcom.ua
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Росія намагається зламати Україну терором дронів
колаж: armyinform.com.ua

За підсумками атак тижня

Дорогі мої земляки і не тільки земляки!

Нас будуть кошмарити постійно, щоб зробити поступливішим. Щоб будь-яке перемир'я на будь-яких умовах не було сприйнято суспільством в багнети.

Не скажу, що це відмінний план, але на частину українців такий терор так і подіє.

Людям страшно. Це абсолютно природне почуття, на те і розрахунок.

Тому на нас і летять сотні дронів за ніч, а з такою кількістю ППО впорається важко.

Тим більше, що є ще й фінансова сторона: збивати тарахтелку вартістю 40 до доларів ракетою вартістю в 300 тис. не комільфо. І ракет у нас обмежена кількість, їх доводиться вдаватися для ракетних атак.

Загалом, ворог обрав раціональну та правильну тактику: серед сотні шахедів півсотні «пустушок» – обманок, які перевантажують наше ППО.

А інша половина споряджена вибухівкою і термобаром, і де який знизу не розібрати.

Виходить дешево і сердито.

Думаю, що спокійних ночей і раніше було небагато, а тепер «перемир'я» у нас буде пару раз на тиждень, якщо не частіше.

Протидіяти цьому будуть, але відповідно до можливостей: вище голови ми не стрибнемо.

Тому подалі від вікон, правило двох стін. Чуєте завзяте гудіння поблизу – вийдіть в коридор.

Їм все одно кого вбити. Зараз їх мета цивільна інфраструктура і люди. Чим більше жертв і поранених, тим краще ефект. Нас примушують до покірності, нас хочуть змусити змиритися.

У Росії великий досвід примусу і втихомирення. Чи спрацює він цього разу, залежить від нас. Вони думають, що спрацює, мені чомусь здається, що ні.

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Джерело
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Теги: ворог обстріл війна

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