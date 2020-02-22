У Нацраді визнали: кодування українських каналів загрожує нацбезпеці



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Частина членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вважає кодування вчасним і релевантним - Костинський

Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський назвав чотири умови при яких можна було б кодувати супутникове телебачення

Як сталося, що, з одного боку, держава шість років намагається протидіяти російській пропаганді, з іншого – дозволяє кодувати вітчизняні телеканали? Простими словами, інформація тепер платна, а російські фейки – безкоштовні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«З 2017 року я послідовно займав позицію, що кодування сигналу зараз є невчасним. Для цього спочатку мають бути створені певні умови: 1) потужне й розгалужене Суспільне мовлення, сигнал якого вільно розповсюджується і в цифрі, і на супутнику, у якого зростають рейтинги, яке буде цікаво дивитися; 2) завершення розбудови системи українського телерадіомовлення на сході та півдні; 3) забезпечення державної підтримки місцевих луганських, донецьких і кримських мовників, які працюють на тимчасово окуповані території; 4) побудова загальнонаціонального державного мультиплексу, оператором якого має бути Концерн РРТ, з вимогою покриття цифровим сигналом щонайменше 95% території України. У разі забезпечення цих умов можна буде говорити про можливість кодування без шкоди для нацбезпеки в інформаційній сфері», – пояснив Костинський.

Член Нацради нагадав, що у 2017–2019 роках він вів розмови із великими медіагрупами щодо бажання кодуватися.

«Я завжди ставив запитання: а що буде з окупованим Кримом, а що з ОРДЛО? І за ці два роки не отримав відповіді. Але з 2019 року медіагрупи, як на мене, перестали зважати на точку зору регулятора. Якщо раніше наша позиція була для них важливою, то зараз, гадаю, ні. Можливо, це пов’язано з тим, що частина членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вважає кодування вчасним і релевантним», – наголосив Костинський.

Нагадаємо, у Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого.

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