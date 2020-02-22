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    Культура

    Євробачення-2020: Де дивитися фінал національного відбору

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    Сьогодні відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс &laquo;Євробачення-2020&raquo;&nbsp; - Євробачення-2020: Де дивитися фінал національного відбору
    Сьогодні відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» 

    У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників

    Сьогодні о 19:00 відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.

    Телебачення:

    «UA: Перший»

    «UA Культура»

    СТБ.

    Діджитал платформи:

    Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ

    Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ

    YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ

    Мобільний додаток suspilne.tv.

    У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників

    Khayat – Call For Love

    David Axelrod – Horizon

    Tvorchi – Bonfire

    KRUTЬ – 99

    Jerry Heil – Vegan

    GO-A – Соловей

    Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.

    Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.

    Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:

    1. KRUTЬ
    2. Jerry Heil
    3. Go_A
    4. David Axelrod
    5. Khayat 
    6. Tvorchi.

    Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі. 

    Відкриє ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль покаже спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала представить телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем Alyona Alyona.

    Євробачення телебачення жеребкування культура
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