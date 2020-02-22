Євробачення-2020: Де дивитися фінал національного відбору
У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників
Сьогодні о 19:00 відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.
Телебачення:
«UA: Перший»
«UA Культура»
СТБ.
Діджитал платформи:
Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ
Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ
YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ
Мобільний додаток suspilne.tv.
У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників
Khayat – Call For Love
David Axelrod – Horizon
Tvorchi – Bonfire
KRUTЬ – 99
Jerry Heil – Vegan
GO-A – Соловей
Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.
Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.
Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- Go_A
- David Axelrod
- Khayat
- Tvorchi.
Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі.
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Порядок виступів фіналістів українського нацвідбору на Євробачення-2020: 1. KRUTЬ 2. JERRY HEIL 3. GO_A 4. DAVID AXELROD 5. KHAYAT 6. TVORCHI
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