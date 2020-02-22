Євробачення-2020: Де дивитися фінал національного відбору



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Сьогодні відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020»

У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників

Сьогодні о 19:00 відбудеться другий фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.

Телебачення:

«UA: Перший»

«UA Культура»

СТБ.

Діджитал платформи:

Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ

Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ

YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ

Мобільний додаток suspilne.tv.

У фіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 6 учасників

Khayat – Call For Love

David Axelrod – Horizon

Tvorchi – Bonfire

KRUTЬ – 99

Jerry Heil – Vegan

GO-A – Соловей

Після оголошення результатів голосування другого півфіналу відбулося жеребкування виступів конкурсантів у фіналі Національного відбору на Євробачення.

Жеребкуванням визначено, що відкриє конкурсну частину фіналу тріумфаторка першого півфіналу KRUTЬ.

Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору на Євробачення буде наступним:

KRUTЬ Jerry Heil Go_A David Axelrod Khayat Tvorchi.

Порядкові номери учасників будут також кодом для голосування у фіналі.

Відкриє ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль покаже спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала представить телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем Alyona Alyona.