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    У світі

    У США масово відписуються від кабельних і супутникових телеканалів

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    Більше всіх відтік глядачів відчули такі медіахолдинги: AT&amp;T, втративши 1,16 млн передплатників, Dish, втративши 194-тисячну аудиторію, і Comcast, втративши 149-тисячну аудиторію - У США масово відписуються від кабельних і супутникових телеканалів
    Більше всіх відтік глядачів відчули такі медіахолдинги: AT&T, втративши 1,16 млн передплатників, Dish, втративши 194-тисячну аудиторію, і Comcast, втративши 149-тисячну аудиторію

    Масштабний відтік стався через підвищення цін на послуги платного телебачення

    Протягом 2019 року в США 6 млн глядачів відписалися від кабельних і супутникових телеканалів.

    За рік кількість підписників зменшилася на 7%, тобто на 6 млн осіб. У четвертому кварталі 2019 року кабельне та супутникове ТБ Америки втратило 1,5 млн підписників. За підсумками минулого року, загальна кількість підписників на кабельні і супутникові канали в США становить 83 млн.

    Більше всіх відтік глядачів відчули такі медіахолдинги: AT&T, втративши 1,16 млн передплатників, Dish, втративши 194-тисячну аудиторію, і Comcast, втративши 149-тисячну аудиторію.

    Причиною такого масштабного відтоку стала не тільки популярність стрімінгових платформ, але і підвищення цін на послуги платного телебачення – підписки на Netflix, Hulu та інші платформи коштують значно дешевше.

    Навіть з урахуванням зростання сервісів YouTube TV і Hulu With Live TV, число підписників яких зросла з 7,52 млн у 2018 році до 9,96 млн в 2019 році, загальний обсяг платного телебачення в США скоротився на 3,6 млн домогосподарств (3,8%).

    Аналітики відзначають, що у медіакомпаній є два варіанти: знизити споживчі витрати за рахунок нових digital-продуктів, як це роблять Disney, WarnerMedia і NBCUniversal, або залишити мінімальну кількість мереж, які будуть покривати потреби існуючої кількості підписників.

    Нагадаємо, Рада просить Зеленського накласти мораторій на кодування телеканалів на супутнику.

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    Джерело Itsider.

    телебачення США послуги
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