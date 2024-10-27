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«Українська мова пішла у контрнаступ». Мовний омбудсман зробив заяву в День писемності

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Українська мова пішла у контрнаступ». Мовний омбудсман зробив заяву в День писемності
Кремінь зазначив, що це свято – важливий чинник консолідації українців
фото з відкритих джерел

Мовний омбудсман: Територія державної мови – це простір гідності й сили, боротьби та свободи

В умовах воєнного стану питання державної мови набуло ключового значення, а кожне українське слово – внесок у перемогу України. Про це написав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, вітаючи українців із Днем української писемності та мови.

За його словами, це свято – важливий чинник консолідації українців, збереження культурної спадщини та зміцнення національної ідентичності.

«Сьогодні українська, маючи безпрецедентну суспільну підтримку, пішла у свій контрнаступ – вона на вустах мільйонів», – йдеться у дописі.

Кремінь зазначив, що в умовах воєнного стану питання функціонування державної мови набуло ключового значення. Територія державної мови – це простір гідності й сили, боротьби та свободи, а кожне українське слово – внесок у перемогу.

Нагадаємо, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

«Главком» детально розповів про історію та традиції цього свята.

Напередодні Дня писемності до могили вбитої мовознавиці та захисниці української мови Ірини Фаріон почали нести квіти. Який вигляд має цими днями місце останнього спочинку мовознавиці, можна побачити на ексклюзивних фото «Главкома».

До слова, цього року столиця та Київська область потрапили до п'ятірки антирейтингу щодо порушення мовного закону в Україні. У столичному регіоні було зафіксовано понад 706 звернень громадян. 

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Теги: зброя українська мова Тарас Кремінь свято контрнаступ

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«Українська мова пішла у контрнаступ». Мовний омбудсман зробив заяву в День писемності
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