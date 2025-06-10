Чому горять столичні висотки? Співзасновниця управляючої компанії звернулася до Кличка та громадян

Ефективному реагуванню на надзвичайні ситуації у багатоквартирних будинках заважають три фактори

Співзасновниця громадської спілки ОСББ та ЖБК міста Києва та співзасновниця приватної управляючої компанії «Домолад» Юлія Бородіна повідомила про критичну ситуацію з безпекою у своєму будинку після другої серйозної пожежі за останній час. Ця ніч стала черговим випробуванням для мешканців: люди залишилися живі, але домашня тварина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Юлії Бородіної.

Бородіна назвала ключові проблеми, що, на її думку, перешкоджають ефективному реагуванню на надзвичайні ситуації та вимагають негайного вирішення на законодавчому рівні та активної участі мешканців:

Критична запаркованість дворів. Незважаючи на вжиті після першої пожежі заходи, а саме встановлення обмежувальних стовпчиків, системне звільнення проїзду, ділянка на повороті залишається заблокованою через вперте паркування деяких мешканців. «Немає у мене законних методів їх звідси прибрати», – констатує Юлія Бородіна, нарікаючи на відсутність адекватного законодавчого регулювання та перекладання відповідальності на керівників ОСББ/ЖБК. Захаращення поверхів, решітки та зачинені двері. Це питання, яке становить пряму загрозу життю, також залишається невирішеним. «Механізму вирішити це питання досі немає. Владі пофігу, люди гинуть», – наголошує Бородіна. Особливо гостро проблема проявилася під час останньої пожежі, коли мешканці палаючої квартири, вибігши босі та перелякані, зіткнулися із замкненою решіткою у загальному коридорі, забувши ключі. «Коридор та квартира повні диму, повернутися назад за ключами вже неможливо, тож не складно уявити, на які лічені хвилини був рахунок», – додала Бородіна. За це, за її словами, штраф знову отримає вона як керівник, тоді як «хіба ж сусіди винуваті, що я не найняла зварювальників та не спиляла їм решітку?» Ба більше, демонтаж таких перешкод може призвести до відкриття кримінальних справ проти голови, як це вже було у схожому випадку з кондиціонером, додала співзасновниця громадської спілки. Відсутність працюючої протипожежної системи. Будинку майже 35 років, і питання відновлення пожежної системи двічі виносилося на загальні збори, але щоразу відкладалося, бо «всім дорого». Бородіна зазначає, що її будинок «не з багатих», тож більшість мешканців не готові фінансувати.

Обмежувальні конструкції не заважають мешканцям багатоповерхівки паркуватися фото: Юлія Бородіна/Facebook

Підсумовуючи, Юлія Бородіна наголошує на невідкладній потребі системних змін. Вона зазначила, що бачить декілька напрямів як і куди рухати це питання, але, за її словами, мало кому це цікаво не як разовий піар, а системно. Також, на думку Бородіної, варто розробити механізми персональної відповідальності співвласників багатоквартирного будинку, а не окремо взятої голови. «З величезними штрафами за їх порушення. І з повним захистом голів ОСББ/ЖБК особисто, що до них не прибіжать додому, не полізуть в бійку в ліфту або не відкриють 10 кримінальних справ», – додала вона.

Бородіна також нагадала, що вже пів року минуло з того часу, як було анонсовано програми допомоги багатоквартирним будинкам з відновленням пожежної безпеки, але питання досі не зрушило з місця.

Допис Юлії Бородіної скриншот допису

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Раніше повідомлялося, що мешканка Києва Діана Натхір, чий будинок зазнав прямого влучання ворожого безпілотника, поділилася цінними порадами, які можуть допомогти іншим пережити подібні ситуації.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.