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Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині
«Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги»
фото: Оперативне командування «Захід»

«Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули добавити ексклюзиву і цьогоріч»

Сьогодні, 25 жовтня, українські військові долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Зокрема, бійці перевіряли знання з української мови на Курщині, РФ. Відповідні світлини опублікувало на Facebook оперативне командування «Захід».

«Традиційно, вже третій рік поспіль, тернопільські артилеристи пишуть Радіодиктант національної єдності: на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі! І щороку він по-своєму особливий. Тож воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули добавити ексклюзиву і цьогоріч», – йдеться у дописі.

На світлині помітно, як військові пишуть диктант біля школи у Суджанському районі Курської області.

Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині фото 1
фото: Оперативне командування «Захід»

Інші ж військові обрали для написання прикметне місце. У кабінеті школи, де на стіні висять слова російського письменника про «любов до рідної російської мови та країни», бійці ЗСУ слухали українську мову від Павла Вишебаби, цьогорічного читця, та писали диктант.

Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині фото 2
фото: Оперативне командування «Захід»

«Сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері», – зауважують в оперативному командуванні «Захід».

4 фото
На весь екран
фото: Оперативне командування «Захід»

«І, так, нашого Українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги», – підсумували військові.

Нагадаємо, 25 жовтня, об 11:00 (за київським часом) відбувся найбільший українськомовний флешмоб – Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він відбувається вже 25-й раз поспіль. 

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту стане письменниця Оксана Забужко. Читатиме радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. До слова, новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко, неабияк сколихнула суспільство. Річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок.

До відома, ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

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Теги: зброя радіодиктант письменниця стиль Оксана Забужко Facebook українська мова військові інтернет радіо Курщина

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