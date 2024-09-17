У Сумах припинять водопостачання: влада звернулася до місцевих жителів

У зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель у Сумах

Водоканали у Сумах припинять подачу води з 21:00

В результаті масованої ракетної атаки на Сумщину 17 вересня в місті виникли проблеми з водопостачанням. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Зауважується, що водоканали припинять подачу води з 21:00. Тому містян просять до того часу встигнути зробити запаси води.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 17 вересня, місто Суми стало ціллю масованого авіаційного удару з використанням ворожих безпілотників. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. У місті спалахнули підстанції, виникли проблеми з елекро- та водопостачанням. Наразі в Сумах працюють лише кілька світлофорів. Немає електроенергії та зв’язку. Внаслідок ударів вода подається з пониженим тиском. У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.

За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено кілька дачних будинків.