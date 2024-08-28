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Росіяни вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська, є поранені
Кількість постраждалих у Куп’янську внаслідок обстрілу збільшилася до восьми людей
фото з відкритих джерел

За словами керівника Куп'янської ВА, в момент обстрілу адмінбудівлі люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня

Сьогодні, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації», – йдеться у повідомленні о 16:44.

«Суспільне Харків» у телефонній розмові звʼязалось з начальником Купʼянської міської військової адміністрації Андрієм Беседіним.

За словами Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих.

«Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня», – додав керівник Куп'янської ВА.

За уточненою інформацією очільника Харківської ОВА, кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей. 

Нагадаємо,  15 серпня російські окупанти атакували цивільне підприємство в Купʼянському районі Харківщини  КАБами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок удару двоє цивільних загинули, ще один працівник постраждав. 

До слова, у Харківській області влада продовжила комендантську годину у 201 населеному пункті. Зокрема, у відповідних населених пунктах комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00.

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Теги: війна обстріл Харківщина Куп'янськ

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