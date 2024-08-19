Ворог атакував дронами Київщину: влада повідомила про наслідки

В області працювали сили ППО через атаку безпілотників

Уламки впали поза межами населених пунктів

У ніч на 19 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами. Сили ППО збили ворожі цілі. Про це повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як уточнив голова ОВА влучань в об'єкти інфраструктури не допущено. Уламки впали поза межами населених пунктів.

«Ворог вкотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів», – написав Кравченко.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня в передмісті Києві пролунав вибух, працювала ППО. Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Раніше вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами.

Крім того, вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Як повідомлялося, на Київщині пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

Пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.