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Суми лишилися без світла і зв'язку після атаки РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Суми лишилися без світла і зв'язку після атаки РФ
фото: Depositphotos

У місті працюють лише кілька світлофорів

У ніч на 17 вересня ворог масовано атакував Суми дронами. Прогриміло понад десять вибухів. У місті спалахнули підстанції, виникли проблеми з елекро- та водопостачанням. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Наразі в Сумах працюють лише кілька світлофорів. Немає електроенергії та зв’язку. Внаслідок ударів вода подається з пониженим тиском. У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.

За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено кілька дачних будинків.

Також уночі армія РФ атакувала Конотоп. Сталося влучання на одному з підприємств. Місто також нині без світла і зв’язку.

А сьогодні вдень, 17 вересня, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив про чергову масовану ракетну атаку росіян на Сумщину. Зафіксовано чотири вибухи. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що після опівночі місто Суми стало ціллю масованого авіаційного удару з використанням ворожих безпілотників. Згодом стало відомо, що ворожий дрон атакував об’єкти енергетичної системи. 

Також повідомлялося, що пізно ввечері 16 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Конотоп Сумської області, використовуючи безпілотники типу «Шахед». 

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Теги: Суми енергетика обстріл дрон

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