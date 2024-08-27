У Херсоні під ворожий обстріл потрапила бригада «швидкої», є постраждалі

Під час атаки російського дрона медики перебували у службовому авто

Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія

У Дніпровському районі Херсона бригада швидкої допомоги, яка поспішала на виклик до пораненого, потрапила під ворожий обстріл. Унаслідок атаки постраждали троє медпрацівників. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Телеграм.

За його словами, постраждали троє медичних працівників. «Троє медпрацівників – жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Під час атаки російського дрона вони перебували у службовому авто, яке зазнало пошкоджень», – написав Мрочко.

Раніше Мрочко повідомив, що у Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік. Також він уточнив, що під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Також ушпиталено 80-річну постраждалу з Дніпровського району Херсона. «Жінка близько 20.00 потрапила під ворожий обстріл з БпЛА. Отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги», – додав Мрочко.

Раніше, 23 серпня, російські військові здійснили черговий акт терору проти мирного населення Херсона. У Дніпровському районі міста безпілотник скинув вибухівку на цивільного чоловіка.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російська Федерація випустила по Україні 91 повітряну ціль, зокрема ракети різного типу та безпілотники.