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РФ приховала дані з виробництва палива після атак на нафтопереробні заводи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ приховала дані з виробництва палива після атак на нафтопереробні заводи
Раніше, наприкінці травня, Росстат засекретив статистику з випуску автомобільного бензину
фото з відкритих джерел

Рішення засекретити дані відбулося після вибуху на Омському нафтопереробному заводі – найбільшому в Росії

Російська влада вирішила накласти гриф «секретно» на нову порцію даних про випуск палива в країні після серії атак по нафтобазах і нафтопереробних заводах. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

З опублікованої в середу доповіді Росстату – російського органу статистики – про промислове виробництво було вилучено цифри про випуск у країні дизельного палива, мазуту, а також скрапленого пропану і бутану. Ці дані більше не публікуються «на підставі рішення уряду РФ», повідомило відомство.

Раніше, наприкінці травня, Росстат засекретив статистику з випуску автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це рішення геополітичною ситуацією і загрозою «маніпулювання ринком».

Рішення засекретити ще більше даних відбулося через два дні після вибуху на Омському нафтопереробному заводі – найбільшому в Росії.

Нагадаємо, вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства. Про це повідомляє Reuters.

Вибух на «Газпромнефть-ОНПЗ» вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

До слова, пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії не вщухала десять діб поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

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Теги: пожежа вибух нафтопродукти Кавказ влада втрати

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