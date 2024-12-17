Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні

До другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців

Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Також доручено окремим голосуванням запитати думку Конституційного суду щодо закону.

Нагадаємо, 7 серпня, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який має на меті удосконалення процесів набуття та збереження громадянства України Згідно з документом, буде визначено допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття і поновлення громадянства для певних категорій іноземців, включаючи спрощений порядок.

Множинність громадянства (підданства) дозволяється у наступних випадках:

Дитина за народженням отримує громадянство України та громадянство іншої держави або держав.

Дитина, яка є громадянином України, набуває громадянство або підданство своїх усиновлювачів-іноземців.

Громадянин України автоматично набуває інше громадянство або підданство внаслідок одруження з іноземцем.

Громадянин України, який досяг повноліття, автоматично набуває іншого громадянства або підданства через законодавство іноземної держави, якщо не отримав документ, що підтверджує це громадянство.

Іноземці, які є громадянами держав, включених до переліку для спрощеного набуття українського громадянства, можуть отримати його у спрощеному порядку.

Громадяни України можуть набувати громадянство держав, що входять до переліку для спрощеного набуття українського громадянства.

Множинність громадянства не допускається для осіб, які мають громадянство держав, визнаних Верховною Радою України агресорами або окупантами, а також для тих, хто має громадянство держав, що не визнають територіальну цілісність України, включаючи ті, що голосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України.

Законопроєкт також деталізує умови набуття громадянства за народженням, територіальним походженням та процес прийняття до громадянства України.

Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство.