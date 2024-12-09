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Трамп планує скасувати громадянство за правом народження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп планує скасувати громадянство за правом народження
Дональд Трамп заявив, що нинішня система громадянства за правом народження є «смішною»
фото з відкритих джерел

Новообраний президент, ймовірно, змінить Конституцію США

У Сполучених Штатах Америки можуть скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою Конституції. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп в інтервʼю телеканалу NBC News.

Тобто мова йде про те громадянство, яке отримали всі іноземці, що народились на території США.

Він заявив, що для цього ймовірно треба буде змінити Конституцію США.

За словами Трампа, нинішня система громадянства за правом народження є «смішною». Він планував її змінити ще за часів свого попереднього правління, проте не встиг через пандемію Covid-19.

Крім того, новий президент наголосив, що потрібно щось зробити з «мрійниками» – іммігрантами, які приїхали до США в дитячому віці. 

«Ми повинні щось зробити з «Мрійниками». Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити», – каже він.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

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Теги: Дональд Трамп США громадянство Конституція

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