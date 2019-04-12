Екс-раднику Обами висунули звинувачення через неправдиву доповідь про Тимошенко



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Юрисконсульт Білого дому Грег Крейг у травні 2009 року

Якщо суд визнає 74-річного Крейга винним, йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Високопоставленому юристу в адміністрації 44-го президента США Барака Обами Грегу Крейгу в четвер висунули звинувачення за надання неправдивих свідчень щодо його роботи на колишнього президента України Віктора Януковича.

Звинувачення проти Крейга є наслідком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори США в 2016 році. Відразу після висунення звинувачень Крейг заявив, що не вважає себе винним, а судове переслідування називає «безпрецедентним і невиправданим».

Крейга також звинувачують у порушенні американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який зобов’язує осіб, які лобіювали інтереси іноземних держав чи юридичних осіб, реєструватися в якості іноземних агентів і розкривати джерела свого фінансування. Якщо суд визнає 74-річного Крейга винним, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підстави для звинувачень проти Крейга пов’язані з його заявами в ході розслідування Міністерства юстиції США стосовно дій американських консультантів в Україні. Крейг заявив, що він очолював групу юристів з нью-йоркської адвокатської контори Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, які готували незалежну доповідь для Міністерства юстиції України. У доповіді мала була бути представлена об’єктивна оцінка судового переслідування урядом Януковича колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка була засуджена в 2011 році до 7 років за ґратами за звинуваченням у корупції.

У доповіді Крейг розкритикував поведінку Тимошенко під час судового розгляду і зробив висновок, що її права на належну правову процедуру не було порушено. Доповідь була використана урядом Януковича для виправдання попереднього ув’язнення Тимошенко перед Європейським судом з прав людини, а також для лобіювання законодавців в США.

Нагадаємо, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

Раніше, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.

Джерело: Радіо Свобода