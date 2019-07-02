У Вакарчука вже побачили «договорняк» між новою та старою владами



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Верховна Рада пішла на домовленості з новою політичною елітою і достроково запустила виборчий процес, - штаб Вакарчука

Стара влада була зацікавлені у тому, щоб провести вибори швидше, бо рейтинги їхніх політичних сил знижувалися, - Юрчишин

Громадський діяч, заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив про «договорняк» між новою та старою владою.

Юрчишин стверджує, що Верховна Рада, маючи всі можливості провести інавгурацію в терміни, які б не дозволили запустити виборчий процес, все-таки пішла на домовленості з новою політичною елітою і запустила його раніше.

«Тому на початковому етапі ми маємо класичний «договорняк». Люди, які зараз звинувачують Зеленського в тому, що він діє не по закону, насправді пішли на те, щоб дати йому можливість це робити. Тому в даному випадку дострокові вибори, які суспільство реально хоче, але яких можна було б уникнути, були запущені старими елітами», - вважає заступник голови партії «Голос».

На думку Юрчишина, стара влада була зацікавлені у тому, щоб провести вибори швидше, оскільки побачила, що рейтинги їхніх політичних сил поступово знижувалися.

«Звісно, це їх не врятує, тому що на запит суспільства на нове у них поки відповіді немає», - вважає Юрчишин.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».