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    Суспільство

    У Вакарчука вже побачили «договорняк» між новою та старою владами

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    Верховна Рада пішла на домовленості з новою політичною елітою і достроково запустила виборчий процес, - штаб Вакарчука - У Вакарчука вже побачили «договорняк» між новою та старою владами
    Верховна Рада пішла на домовленості з новою політичною елітою і достроково запустила виборчий процес, - штаб Вакарчука

    Стара влада була зацікавлені у тому, щоб провести вибори швидше, бо рейтинги їхніх політичних сил знижувалися, - Юрчишин

    Громадський діяч, заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив про «договорняк» між новою та старою владою.

    Юрчишин стверджує, що Верховна Рада, маючи всі можливості провести інавгурацію в терміни, які б не дозволили запустити виборчий процес, все-таки пішла на домовленості з новою політичною елітою і запустила його раніше.

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    «Тому на початковому етапі ми маємо класичний «договорняк». Люди, які зараз звинувачують Зеленського в тому, що він діє не по закону, насправді пішли на те, щоб дати йому можливість це робити. Тому в даному випадку дострокові вибори, які суспільство реально хоче, але яких можна було б уникнути, були запущені старими елітами», - вважає заступник голови партії «Голос».

    На думку Юрчишина, стара влада була зацікавлені у тому, щоб провести вибори швидше, оскільки побачила, що рейтинги їхніх політичних сил поступово знижувалися.

    «Звісно, це їх не врятує, тому що на запит суспільства на нове у них поки відповіді немає», - вважає Юрчишин.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

    Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

    Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».

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