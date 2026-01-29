Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
Відео активно обговорюють користувачі та захоплюються креативністю та майстерністю дівчини
скриншот з відео

У місті пішохідні доріжки перетворилися на ковзанку

У соцмережах набирає популярності відео з Житомира, на якому дівчина катається на ковзанах просто посеред вулиці. На кадрах видно, як вона впевнено рухається пішохідною зоною, виконує кілька елементів і влаштовує імпровізоване льодове шоу просто неба, пише «Главком».

Незвичні кадри стали можливими через погодні умови, оскільки у місті тримається морозна погода, напередодні пройшов дощ, а зниження температури призвело до того, що тротуари вкрилися суцільною кригою. Фактично пішохідні доріжки перетворилися на ковзанку.

Відео активно обговорюють користувачі та захоплюються креативністю та майстерністю дівчини.

До слова, в Україні найближчими днями очікується короткочасне послаблення морозів, однак уже наприкінці тижня та на початку лютого в країну знову повернеться холодна погода. 

Читайте також:

Теги: Житомир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство

У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua