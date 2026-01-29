У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)

У місті пішохідні доріжки перетворилися на ковзанку

У соцмережах набирає популярності відео з Житомира, на якому дівчина катається на ковзанах просто посеред вулиці. На кадрах видно, як вона впевнено рухається пішохідною зоною, виконує кілька елементів і влаштовує імпровізоване льодове шоу просто неба, пише «Главком».

Незвичні кадри стали можливими через погодні умови, оскільки у місті тримається морозна погода, напередодні пройшов дощ, а зниження температури призвело до того, що тротуари вкрилися суцільною кригою. Фактично пішохідні доріжки перетворилися на ковзанку.

Відео активно обговорюють користувачі та захоплюються креативністю та майстерністю дівчини.

До слова, в Україні найближчими днями очікується короткочасне послаблення морозів, однак уже наприкінці тижня та на початку лютого в країну знову повернеться холодна погода.