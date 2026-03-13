Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики

Найбільше українських біженців під тимчасовим захистом перебуває у Німеччині

Наразі 4,38 млн українців, які були вимушені виїхати з країни через війну, перебувають під тимчасовим захистом у державах Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

«Зокрема, найбільше українців під тимчасовим захистом наразі перебуває у Німеччині – 1 260 230 осіб, Польщі – 965 990 та Чехії – 397 185. Найвищі показники кількості осіб під тимчасовим захистом на тисячу жителів зафіксовано у Чехії (36,4), Польщі (26,5) та Словаччині (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,7 на тисячу жителів», – йдеться в повідомленні.

Кількість українців під тимчасовим захистом у країнах ЄС фото: Мінсоцполітики

Зазначається, що за даними Eurostat, протягом 2025 року країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, що на 14% менше порівняно з 2024 роком. При цьому станом на кінець січня 2026 року кількість українців із таким статусом у ЄС зросла на 23110 осіб порівняно з кінцем грудня 2025 року.

Нагадаємо, спеціальна представниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон заявила, що тимчасовий захист для громадян України в Євросоюзі навряд чи буде продовжений у нинішньому форматі.

До слова, Ірландія продовжила дію імміграційних дозволів для українських біженців, що перебувають в країні. Подовжений тимчасовий захист передбачає для українців законне перебування в Ірландії ще певний час.