Клієнтка monobank висунула вимоги Гороховському після скандалу з прапором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Клієнтка monobank висунула вимоги Гороховському після скандалу з прапором
У разі відмови від досудового врегулювання спору юристи пообіцяли звернутися до суду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Карина Кольб вимагає від співзасновника monobank публічних вибачень, компенсації та розблокування банківського рахунку

Адвокатське обʼєднання Addati Group повідомило, що захищатиме інтереси клієнтки monobank Карини Кольб, фото якої раніше оприлюднив співзасновник банку Олег Гороховський. Юристи стверджують, що права Кольб було грубо порушено, пише «Главком».

Зазначається, що протягом останніх чотирьох днів дівчина стала об’єктом «масованої хвилі публічного цькування та безпідставних звинувачень». Внаслідок цього постраждала не лише вона, а й її родина, зокрема батько, який є чинним військовослужбовцем ЗСУ.

«Сильний психологічний тиск та хвиля агресії в соціальних мережах спричинили серйозне погіршення стану здоров’я нашої клієнтки. Вона була змушена звернутися по медичну допомогу. Лікарями зафіксовано гостру реакцію на тривалий стрес, безсоння, у зв’язку з чим призначено підтримуюче медикаментозне лікування. Станом на зараз вона перебуває вдома та тимчасово не відвідує роботу», – йдеться в заяві.

Адвокати стверджують, що Гороховський дозволив собі поширити персональну інформацію, яка спричинила масове цькування Кольб та грубе втручання у її приватне життя. «Ми переконані, що в Україні не може існувати окремої касти громадян, яким дозволено ігнорувати вимоги законодавства, порушувати основоположні права людини та піддавати невинну особу булінг виключно на підставі власних припущень», – вказано в повідомленні.

Наразі адвокати провели моніторинг медіапростору та зібрали необхідну доказову базу. Протягом найближчих трьох діб до АТ «Універсал Банк», Олега Гороховського та інших уповноважених осіб відповідної юридичної особи буде направлено досудові вимоги з пропозицією врегулювати спір. Серед них:

  • публічні персональні вибачення від Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування;
  • відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань;
  • розблокування банківського рахунку клієнтки.

Крім того, буде направлено адвокатський запит до банківської установи про можливе існування внутрішнього чату працівників банку, де можуть поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час проходження процедури ідентифікації (KYC), для обговорення та висміювання таких осіб.

«У разі відмови від досудового врегулювання спору і продовження комунікації в тому стилі, який ми спостерігали всі ці дні, ми залишаємо за собою право звернутися до суду та інших передбачених законом інституцій для захисту прав нашої клієнтки», – кажуть юристи.

Як відомо, співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні. Згодом він перепросив, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації».

Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні
Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні
Згодом Гороховський перепросив за інцидент, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації»
Згодом Гороховський перепросив за інцидент, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації»

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та початок перевірки щодо захисту персональних даних і банківської таємниці.

Клієнтка monobank висунула вимоги Гороховському після скандалу з прапором
Клієнтка monobank висунула вимоги Гороховському після скандалу з прапором
Клієнтка monobank потрапила до лікарні після скандалу з Гороховським: деталі
Клієнтка monobank потрапила до лікарні після скандалу з Гороховським: деталі
Смерть жінки після естетичної операції у Чернігові: деталі скандалу
Смерть жінки після естетичної операції у Чернігові: деталі скандалу
Поліг під час боїв на запорізькому напрямку. Згадаймо Андрія Бєляєва
Поліг під час боїв на запорізькому напрямку. Згадаймо Андрія Бєляєва
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026
Трагедія на водоймі у Харкові: підліток загинув, рятуючи інших дітей
Трагедія на водоймі у Харкові: підліток загинув, рятуючи інших дітей

