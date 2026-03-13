Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)

Прикордонники запобігли спробі незаконного перетину державного кордону

Нічний Дністер, надувні матраци і великі плани на «подорож» до сусідньої країни. Такий нехитрий сценарій вигадала компанія чоловіків, які вирішили дістатися до Молдови поза пунктами пропуску. Незаконно перетнути їм державний кордон завадили прикордонники Могилів-Подільського загону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років.

«До своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер», – йдеться в повідомленні.

Для завершального етапу чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Вийшли на воду, але далеко відійти не змогли. Для перехоплення правопорушників військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу.

На Вінниччині прикордонники зірвали нічний «круїз» до Молдови на матрацах pic.twitter.com/6f1alWuNyT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2026

На затриманих склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

«Главком» писав, що на Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Да такий, що чоловік чоловік під час спілкування поранив ножем військових.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік повідомив, що, за його словами, двоє невідомих осіб наздогнали його на вулиці та завдали тілесних ушкоджень. З цього приводу він також звернувся до поліції із відповідним заявленням.

До слова, Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції. За словами члена комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, нині потрібно працювати над тим, щоб у нас було менше випадків самовільно залишених частин. Також він вважає, що має бути база покарання по випадках самовільно залишених частин і ухилянтах. Варто зауважити, що відповідні законопроєкти ще доопрацьовуються.