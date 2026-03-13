Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)
Чоловіки намагалися дістатися Молдови
фото: Державна прикордонна служба

Прикордонники запобігли спробі незаконного перетину державного кордону 

Нічний Дністер, надувні матраци і великі плани на «подорож» до сусідньої країни. Такий нехитрий сценарій вигадала компанія чоловіків, які вирішили дістатися до Молдови поза пунктами пропуску. Незаконно перетнути їм державний кордон завадили прикордонники Могилів-Подільського загону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. 

«До своєї мандрівки вони готувалися завчасно: спершу всі зібралися у Вінниці, а вже звідти, оминаючи блокпости, об’їзними шляхами вирушили до прикордоння. Завершальний етап маршруту мав проходити водою – через Дністер», – йдеться в повідомленні.

Для завершального етапу чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети. Вийшли на воду, але далеко відійти не змогли. Для перехоплення правопорушників військовослужбовці вийшли на катері та затримали «мандрівників» безпосередньо під час їхнього запливу.

На затриманих склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону. 

«Главком» писав, що на Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Да такий, що чоловік чоловік під час спілкування поранив ножем військових.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік повідомив, що, за його словами, двоє невідомих осіб наздогнали його на вулиці та завдали тілесних ушкоджень. З цього приводу він також звернувся до поліції із відповідним заявленням.

До слова, Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції. За словами члена комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, нині потрібно працювати над тим, щоб у нас було менше випадків самовільно залишених частин. Також він вважає, що має бути база покарання по випадках самовільно залишених частин і ухилянтах. Варто зауважити, що відповідні законопроєкти ще доопрацьовуються.

Читайте також:

Теги: кордон прикордонники Держприкордонслужба ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу
У Києві університет «працевлаштовував» ухилянтів на фіктивні посади: правоохоронці викрили схему
9 березня, 13:19
Готову продукцію зловмисники розсилали поштою під виглядом звичайної поліграфії
СБУ накрила підпільну друкарню фальшивих посвідчень для ухилянтів (фото)
9 березня, 12:12
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
5 березня, 05:55
ДБР викрило продаж рекомендаційних листів для ТЦК
ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби
4 березня, 08:10
Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
28 лютого, 16:54
Єреван закрив епоху угоди 1992 року
Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною
26 лютого, 18:26
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Виїзд до Угорщини за $13 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
23 лютого, 12:39
Перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я
Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп
14 лютого, 19:21
Вантаж призначався з України до Латвії, а водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
13 лютого, 13:30

Суспільство

У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики
Скандал із прапором. Клієнтка висунула ультиматум власнику банку, який розголосив її дані
Скандал із прапором. Клієнтка висунула ультиматум власнику банку, який розголосив її дані
Клієнтка monobank потрапила до лікарні після скандалу з Гороховським: деталі
Клієнтка monobank потрапила до лікарні після скандалу з Гороховським: деталі
Смерть жінки після естетичної операції у Чернігові: деталі скандалу
Смерть жінки після естетичної операції у Чернігові: деталі скандалу

Новини

Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua