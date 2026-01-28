Морози повертаються: після потепління Україну чекає нова хвиля холоду

В Україну знову суне сильне похолодання після короткої відлиги

В Україні з 30 січня посилиться мороз до -24 градусів

В Україні найближчими днями очікується короткочасне послаблення морозів, однак уже наприкінці тижня та на початку лютого в країну знову повернеться холодна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, холодний антициклон, який зумовлював морози, тимчасово відходитиме з північного сходу. На територію України впливатиме поле зниженого атмосферного тиску з відносно теплішою та вологішою повітряною масою. Це призведе до опадів змішаної фази – мокрого снігу та дощу.

У найближчі дні в більшості областей, окрім сходу, прогнозуються опади, а також ускладнення погодних умов. У центральних і північних регіонах можливе утворення ожеледі, на дорогах – ожеледиці. Синоптики також попереджають про поривчастий вітер швидкістю 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с.

Водночас це потепління буде нетривалим. Уже з 30 січня синоптична ситуація почне змінюватися: на Україну знову почне поширюватися холодніше повітря, яке поступово витіснятиме вологу й тепліші маси.

За прогнозами, похолодання спершу охопить північні області, а згодом пошириться практично на всю територію країни. Температура повітря в нічні години знову знижуватиметься до значних мінусових значень, особливо в північних та східних регіонах.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчий теплий день фактично буде єдиним у короткій перспективі.

скріншот з Facebook

За її словами, 29 січня по всій Україні очікуються мокрий сніг і дощ, а температура вночі та вдень коливатиметься поблизу нуля або з невеликими плюсовими значеннями. У південних регіонах повітря прогріється до +4…+7°, у Криму – до +14°.

Водночас уже з 30 січня почне холоднішати на півночі, а 31 січня – 1 лютого холодне повітря пошириться майже на всю територію України. Пік морозів, за попередніми прогнозами, припаде на 1-3 лютого. У цей період нічна температура може знижуватися до -15…-24°, а в північних областях – ще нижче.

До слова, після аномальних морозів, які сягали -25°C, на Закарпаття прийшло різке потепління. Це спровокувало масштабний льодохід на річках регіону. Укргідрометцентр та місцеві очевидці фіксують рух крижаних глиб, що попри свою красу, несе загрозу для прибережної інфраструктури.

Найбільш потужний рух криги зафіксовано на річці Боржава, зокрема у селі Довге Хустського району. Місцеві мешканці публікують у соцмережах відео льодоходу. Таке природне явище становить реальну небезпеку, зокрема у місцях звуження русла річок утворюються крижані затори, які можуть спричинити локальні повені.