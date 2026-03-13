Поліг під час боїв на запорізькому напрямку. Згадаймо Андрія Бєляєва
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Андрій Бєляє став на захист Батьківщини
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Бєляєва.
15 лютого 2024 року на фронті поліг захисник України Андрій Бєляєв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.
Андрій Бєляєв народився 4 червня 1983 року у місті П’ятихатки Дніпропетровської області. Навчався у П'ятихатській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 П'ятихатської районної ради Дніпропетровської області. Згодом здобув кваліфікацію економіста у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Працював регіональним менеджером у товаристві з обмеженою відповідальністю «Стар брендс».
Зі слів рідних, Андрій багато читав, любив риболовлю. Був веселим і товариським, мав чудове почуття гумору, завжди залишався усміхненим. Вирізнявся щирістю, оптимізмом, комунікабельністю та надзвичайно позитивною вдачею.
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Національної гвардії України.
Поховали захисника Андрія Бєляєва 12 березня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).
У Андрія Бєляєва залишилися мати, дружина, син, донька, сестра, племінники, бабуся та родина.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
