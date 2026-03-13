Головна Країна Суспільство
Смерть жінки після естетичної операції у Чернігові: деталі скандалу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Клініка поки не приймає пацієнтів
Медцентр «Філада», в якому робили жінці процедуру, після скандалу припинив роботу

У Чернігові в приватній клініці «Філада» після операції з підтяжки обличчя в клініці померла 42-річна жінка. Після завершення маніпуляцій пацієнтка так і не прийшла до тями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення клініки.

Повідомляється прізвище та ім'я цієї жінки. Це – Людмила Юрченко. 

Відомо, що 14 лютого Людмила звернулася до клініки «Філада» для проведення комплексної корекції обличчя. За попередньою інформацією, операція тривала близько 12 годин. Але після операції вона не прийшла до тями. У пацієнтки виник набряк головного мозку, спричинений кисневим голодуванням (гіпоксією). Жінку госпіталізували до реанімації обласної лікарні у важкому стані, проте врятувати її не вдалося. Вона померла через дев'ять днів після оперативного втручання.

Що відомо про потерпілу

Про Людмилу відомо, що вона працювала на залізниці та виховувала 12-річну доньку. Батько Людмили, який нещодавно виїхав із прифронтового Гірська, вимагає справедливого розслідування та позбавлення ліцензій, щоб запобігти новим трагедіям.

Позиція клініки

Медичний центр «Філада», що працює з березня 2024 року, тимчасово відсторонив лікарів, залучених до операції. Керівництво запевняє, що сприяє слідству.

Також стало відомо, що медцентр «Філада» тимчасово припинив свою роботу.

«Медичний центр «Філада» повідомляє про тимчасове призупинення прийому пацієнтів та проведення оперативних втручань», – йдеться в повідомленні.

У медцентрі зазначили, що на період припинення роботи консультації лікарів та інші медичні послуги не надаватимуться.

Засновник медичного центру Ігор Філіппов повідомив, що медцентр тимчасово припиняє роботу з організаційних причин. Чи відновить заклад свою діяльність у майбутньому, він поки що не готовий сказати. Він зазначив, що нині триває досудове розслідування, якому медичний центр всіляко сприяє.

За словами засновника медцентру, жоден із працівників закладу станом на зараз підозру не отримував.

«Главком» писав, що через смерть пацієнтки, якій вчасно не діагностували інфаркт, у Києві повідомили про підозру лікарці комунальної лікарні. 61-річна киянка лікувалася у психіатричному відділенні одного з комунальних медичних закладів столиці і померла від інфаркту. За результатами проведеної експертизи дії лікаря кваліфіковано як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть пацієнтки.

Нагадаємо, слідчі відправили на лаву підсудних лікарку-анестезіолога, через дії якої у приватній клініці померла дитина. Працівники Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта.

