Київ засипає лапатий сніг: видимість на дорогах погіршилася (фото, відео)
Через негоду водіям варто бути уважнішими на дорозі
У Києві погіршилися погодні умови, місто засипає лапатим снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Зокрема, інтенсивні опади накрили Дарницький район столиці. Кореспондент зафіксував на фото та відео, як за лічені хвилини вулиці району вкрилися білою ковдрою.
Щільні опади та легкий туман знизили видимість, що ускладнює рух як для водіїв, так і для пішоходів.
Натомість у зв’язку з прогнозованим підвищенням температури повітря в Києві працівники гідротехнічних служб «Київавтодору» очищають решітки зливоприймачів від снігу та криги. Це необхідно, щоб тала вода безперешкодно стікала з проїжджої частини та не виникали підтоплення. Особливу увагу приділяють очищенню решіток зливоприймачів у місцях можливого застою води, тобто на занижених локаціях.
У комунальній корпорації просять водіїв не залишати автівки поблизу зливоприймачів або на них, аби фахівці могли оперативно почистити решітки зливостоків.
В разі виявлення підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатись до диспетчерської «Київавтодору»: (044) 284-74-19.
До слова, синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 січня.
