Клієнтка monobank потрапила до лікарні після скандалу з Гороховським: деталі

Дівчина заявила, що опинилася у лікарні через скандал з monobank

Клієнтка monobank Карина Кольб, фото якої оприлюднив співзасновник банку Олег Гороховський, потрапила у лікарню. Дівчина розповіла про свій стан та пояснила, чому не звертатиметься до суду в коментарі ТСН.ua., передає «Главком».

Карина Кольб пояснила, що під час відеоідентифікації банку вона сиділа перед прапор Словенії, але головну його частину – герб, вона закрила собою.

Водночас дівчина повідомила, що не буду подавати до суду на банк через оприлюднення її фото. Наразі вона перебуває у лікарні через стрес, їй не можна нервувати. «Я не знаю, подаватиму до суду. У мене після цього почалися проблеми зі здоров’ям. Я дуже перенервувала, у мене була паніка, я потрапила до лікарні. Мені дуже погано, мені сказали, що нервувати не треба», – розповіла Карина Кольб.

Клієнтка monobank також зазначила, що вона має батька, який служить в ЗСУ. Військовий зараз перебуває у тилу після поранення.

Інцидент також прокоментувала директорка школи Тетяна Білик, де навчалася Карина Кольб. До початку повномасштабного вторгнення дівчина мешкала в Чугуївському районі на Харківщині.

Про свою колишню ученицю Тетяна Білик відгукується позитивно. «Карина зараз перебуває в Європі. Це непогана дівчина, яка росла в неповній родині. Десь до сьомого класу вона мала інше прізвище. Вітчим на прізвище Кольб удочерив дівчину та всиновив її брата. Він від 2014 року захищав Україну, має кілька поранень, зараз служить на Харківщині. Я думаю, що там у крові цих дітей є ненависть до Росії через поранення батька, через те, що загинуло багато батькових побратимів. Ця родина дуже багато пережила. Він від самого першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Його родина дуже давно виїхала до Німеччини, а він залишився тут. Воював на Донецькому та Харківському напрямках. Карина дуже любить і поважає його. Я обов’язково напишу цій дитині, щоб підтримати її. Раджу всім подивитися на те, скільки триколорів є у світі. Не тільки у Росії», – висловилася директорка.

За словами жінки, Карина Кольб має менших братів, які ходять в місцеву школу. Свого часу Тетяна Білик працювала вчителькою початкових класів та викладала історію у дівчини.

До слова, перед цим скандалом Карина Кольб неодноразово поширювала у своїх сторінках в соцмережах дописи про пошук зниклих безвісти українських військовослужбовців, публікації про захист тварин тощо.

Нагадаємо, співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що банк заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. На це відреагувала сама клієнтка банку Карина Кольб, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Утім деякі користувачі соцмереж вважають, що прапори різні, а дівчина просто намагається відбілити свою репутацію.

Олег Гороховський звинуватив клієнтку свого банку в проросійських поглядах фото: gorokhovsky/Threads

Скандал також прокоментував військовий Сергій Гнезділов. Він зазначив, що поспілкувався з Кариною Кольб. За словами дівчини, у 2023 році вона переїхала з Харкова до Словенії як біженка, а згодом – до Німеччини. Її тато служить у лавах ЗСУ.

Згодом співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився після скандалу, який виник через публікацію фото клієнтки банку під час відеоверифікації. Гороховський зазначив, що зробив висновки з цієї ситуації.

Олег Гороховський вибачився перед Кариною Кольб фото: gorokhovsky/Threads

Однак стало відомо, проти Олега Гороховського відкрито справу через розголошення банківської таємниці. Це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.