Україна для екстрадиції «вагнерівців» повинна надіслати до Білорусі офіційний запит



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Україна хоче, щоб Білорусь видала 28 бойовиків серед яких 9 українців - Венедіктова

Наразі українська прокуратура не зверталася з офіційним клопотанням

Білорусь ухвалить рішення щодо екстрадиції затриманих під Мінськом бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» після отримання офіційного запиту від України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зазначається, що наразі українська прокуратура не зверталася з офіційним клопотанням.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, сьогодні, 6 серпня, вона обговорила питання екстрадиції бойовиків зі своїм білоруським колегою Олександром Конюком.

Венедіктова повідомила Конюку, що Україна хоче, щоб Білорусь видала 28 бойовиків, серед яких 9 українців.

Як зазначила Венедіктова, зараз орган досудового розслідування готує клопотання про екстрадицію бойовиків. Після отримання клопотань, Офіс генпрокурора направить відповідні запити до Генпрокуратури Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся з проханням до білоруського лідера Олександра Лукашенка видати Україні затриманих бойовиків «Вагнера», яких підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі. Росія виступає проти видачі бойовиків, адже вважає їх своїми громадянами.

Сьогодні Лукашенко запросив до Білорусі генпрокурорів України та Росії, щоб разом з ними вирішити питання екстрадиції бойовиків «Вагнера».

До цього Лукашенко заявляв, що готовий співпрацювати з Україною у питанні екстрадиції затриманих «вагнерівців».

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.