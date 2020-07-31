Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям»



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Найманці прибули в Білорусь для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії

Зараз готуються документи для запиту про екстрадицію бойовиків в Україну

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 28 затриманим, з яких дев'ятеро громадян України, під Мінськом бойовикам ПВК «Вагнера». Їх підозрюють в участі в терористичній організації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Так, Україна висловила намір вимагати видачі затриманих для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю в збройному конфлікті на Донбасі.

Зараз йде підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію бойовиків. Питання про їх видачу буде вирішуватися компетентними органами Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.