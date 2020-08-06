Вибори у Білорусі: главу штабу опозиціонерки Тіхановської відпустили після «роз'яснювальної бесіди»



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Марія Мороз, начальниця штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановскої

МВС Білорусі наголошує, що затримання не було

Начальницю виборчого штабу і довірену особу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марію Мороз відпустили. З нею проводили так звану роз'яснювальну бесіду.

Про це повідомили в штабі Тіхановської, передає Інтерфакс-Захід.

Повідомляється, що Мороз відпустили близько 12:45.

«З нею провели роз'яснювальну бесіду», - повідомили в штабі.

У той же час у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Зазначимо, сьогодні стало відомо про затримання Марії Мороз біля посольства Литви в Білорусі. Повідомлялося, що її затримали люди, які представилися співробітниками МВС.

Зазначимо, раніше Світлана Тіхановська - суперниця чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка від опозиції - заявила про погрози, які надходили їй з українського номеру. За її словами, невідомий запропонував їй припинити боротьбу на виборах і пригрозив в'язницею.

До слова, напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».



