«Відловимо!». Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

«І це у період, коли йде збір врожаю. Ми змушені їх ловити по лісах. Відловимо!», - заявив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 серпня виступив із щорічним посланням до Національних зборів і народу країни. Зокрема білоруський лідер оприлюднив нову інформацію щодо перебування в країні найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

«Надійшла інформація про ще один загін, який перекинутий на південь країни. І це у період, коли йде збір врожаю. Ми змушені їх ловити по лісах. Відловимо!», - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі заявив, що аби протистояти цій загрозі готується армія. «На нас вирішили відпрацювати кольорові революції з використанням цифрових революцій», - сказав Лукашенко і пообіцяв усіляко протистояти цьому.

Разом з тим білоруський президент заявив, що Росія залишається союзником його країни, але Москва проміняла «братські відносини на партнерські»

«Білорусь розташована на геополітичному розломі - єдина спокійна ланка в центрі Євразії, тому сьогодні на розрив: і Росія боїться нас втратити, адже крім нас у них не залишилося по-справжньому близьких союзників, і Захід останнім часом став проявляти все більше предметний інтерес. Наша відповідь всім відома - ми не дружимо з кимось проти когось», - сказав Лукашенко у вівторок. «Росія завжди була, є і буде нашим союзником. Хто б не був при владі в Білорусі або Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що братські відносини з нами Росія проміняла на партнерські. Даремно».

Між іншим, сьогодні у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента. Самі вибори відбудуться 9 серпня.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, 1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».



