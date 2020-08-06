Глава МЗС про «Люблінський трикутник»: хочемо посилити протистояння Росії



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Підписана у Любліні угода допоможе Україні боротися із Росією, вважає Кулеба

Восени відбудеться зустріч лідерів «Люблінського трикутника» в Києві

Україна має намір спільно з Литвою та Польщею протистояти російській агресії. Нещодавно створений «Люблінський трикутник» має усі необхідно інструменти для такої роботи. Окрім військової частини, є великий масив дезінформації з боку агресора. Досвід нашої країни може бути корисним сусідам. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, питання щодо зовнішньополітичного курсу України закрито. Наша країна стане членом ЄС та НАТО. Над цим відомство і працює, зокрема в рамках «Люблінського трикутника», наступна зустріч якого відбудеться вже цієї осені в Києві.

«З української точки зору, взаємодія у цьому форматі сприятиме також більш ефективній інтеграції в ЄС і НАТО та наближенню до членства в цих організаціях. Адже дві інші країни трикутника є їхніми членами, зауважив Дмитро Кулеба. – Тобто відповідь «Люблінського трикутника» на екзистенційне українське питання тверда та однозначна: Україна буде членом ЄС і НАТО. Зокрема, в Люблінській декларації чітко йдеться про необхідність надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО».

Люблінський трикутник – тристороння платформа для політичного, економічного й соціального співробітництва між Україною, Польщею та Литвою. – тристороння платформа для політичного, економічного й соціального співробітництва між Україною, Польщею та Литвою Спільна декларація міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України про створення формату міжнародної організації була підписана 28 липня 2020 року в м. Любліні, у Польщі.

Нагадаємо, створення «Люблінського трикутника» має на меті глибоку співпрацю між трьома країнами, зокрема в економічній сфері. Окрім протистояння Росії, окремий блок взаємодії – це торгівля, інвестиції та інфраструктурні проекти. «Три країни, які мають вихід до трьох морів, 83 мільйони населення, майже $770 млрд сукупного ВВП та 981 тис квадратних кілометрів території, мають величезний економічний та політичний потенціал», – зауважив Дмитро Кулеба.